البث الحي
منوعات

الإسباني " لوبيز كارو" مديرا فنيا لمنتخب عمان

15/1/2016

الإسباني " لوبيز كارو" – أرشيف

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تعاقده مع الإسباني "خوان رامون لوبيز كارو" لتدريب منتخبه خلفا للفرنسي "بول لوغوين" المقال من منصبه في نوفمبر 2015.

ويملك لوبيز كارو تجربة تدريبية في المنطقة الخليجية، إذ قاد منتخب السعودية نحو عامين بعد اقالة الهولندي فرانك ريكارد مطلع 2013.،

كما درب لوبيز فرقا عدة منها فريق الدرجة الثانية لريال مدريد بين 2001 و2005، ثم الفريق الاول في موسم 2005-2006، كما اشرف على منتخب اسبانيا للشباب بين 2008 و2010.، ولم يحرز  الإسباني أي لقب خلال مسيرته التدريبية.

وكان الاتحاد العماني اقال مدرب منتخبه السابق " بول لوغوين " في التاسع عشر من نوفمبر 2015، بعد يومين فقط من الخسارة امام تركمانستان 1-2 في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الامارات.

وتحتل عمان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات خلف ايران المتصدرة  برصيد 14 نفطة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)