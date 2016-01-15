الإسباني " لوبيز كارو" مديرا فنيا لمنتخب عمان

الإسباني " لوبيز كارو" – أرشيف

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تعاقده مع الإسباني "خوان رامون لوبيز كارو" لتدريب منتخبه خلفا للفرنسي "بول لوغوين" المقال من منصبه في نوفمبر 2015.

ويملك لوبيز كارو تجربة تدريبية في المنطقة الخليجية، إذ قاد منتخب السعودية نحو عامين بعد اقالة الهولندي فرانك ريكارد مطلع 2013.،

كما درب لوبيز فرقا عدة منها فريق الدرجة الثانية لريال مدريد بين 2001 و2005، ثم الفريق الاول في موسم 2005-2006، كما اشرف على منتخب اسبانيا للشباب بين 2008 و2010.، ولم يحرز الإسباني أي لقب خلال مسيرته التدريبية.

وكان الاتحاد العماني اقال مدرب منتخبه السابق " بول لوغوين " في التاسع عشر من نوفمبر 2015، بعد يومين فقط من الخسارة امام تركمانستان 1-2 في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الامارات.

وتحتل عمان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات خلف ايران المتصدرة برصيد 14 نفطة.