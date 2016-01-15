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الأهلي المصري يعلن قائمته لدوري أبطال أفريقيا

15/1/2016
الأهلي المصري " أرشيف "

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول  لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو اليوم  الجمعة قائمة الفريق الأفريقية التي من المقرر أن يخوض بها منافسات دوري  أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

واستبعد المدرب البرتغالي خمسة لاعبين من القائمة هم أحمد عبد الظاهر،  والحارس الشاب أحمد ربيع الشيخ، ومحمد حمدي زكي الشهير بـ"جدو الصغير"، ومحمد حمدي الظهير الأيسر الشاب، بالإضافة إلى شريف حازم الذي انتقل  مؤخراً إلى سموحة على سبيل الإعارة.

ويرسل الأهلي اليوم الجمعة قائمته الأفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة  القدم (كاف) استعدادا لخوض أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا في  مارس/آذار المقبل .

وضمت قائمة الأهلي الأفريقية شريف إكرامي وأحمد عادل عبدالمنعم ومسعد عوض وسعد الدين سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي  ومحمد هاني وباسم علي وصبري رحيل وحسين السيد وحسام غالي وحسام عاشور .

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