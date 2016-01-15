احتجاجات في لبنان ضد إخلاء سبيل "ميشال سماحة"

الوزير الأسبق ميشال سماحة (رويترز)

قطع لبنانيون اليوم الجمعة عددا من الطرق في العاصمة بيروت، ومدينة طرابلس احتجاجا على إخلاء سبيل الوزير الأسبق ميشال سماحة.

كما بدأ عدد من السجناء في سجن رومية المركزي إضرابًا عن الطعام والماء والدواء للسبب ذاته.

وكانت محكمة التمييز العسكرية قررت أمس الخميس إخلاء سبيل النائب والوزير الأسبق الموقوف ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان للقيام بأعمال إرهابية في لبنان، بكفالة مالية قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار).

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن عددا من السجناء الإسلاميين بدؤوا منذ مساء أمس، إضرابا عن الطعام والماء والدواء، احتجاجا منهم على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل ميشال سماحة.

وأضافت الوكالة أن المضربين عن الطعام في السجن أقفلوا الكافيتريا، وأبواب زنزاناتهم محتجين على الحكم ومطالبين بمعاملتهم بالمثل.

وتابعت الوكالة أن القوى الأمنية اتخذت الاحتياطات كافة، ووضعت سيارات الإسعاف في حال تأهب لنقل اي حال طارئة.

وأضافت الوكالة أن عددا من السيدات من أهالي الموقوفين الإسلاميين، قطعن الطريق أمام سراي مدينة طرابلس احتجاجا منهن على إطلاق سراح سماحة، مطالبين بـ"محاكمة أبنائهن الذين مر على توقيفهم عشرات السنوات من دون محاكمة وهم لم يرتكبوا جرما مقارنة بجرم سماحة".

من جهة أخرى، قام عدد من المواطنين منذ مساء أمس بقطع عدد من الطرق في العاصمة بيروت احتجاجا على إخلاء سبيل سماحة، وقامت القوى الأمنية اللبنانية بإعادة فتح الطرق، وعاود المواطنون الغاضبون والمحتجون قطع عدد من الطرقات في العاصمة اليوم أيضاً.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الجمعة أن عدد من الشبان قاموا بقطع الطريق في منطقة الكولا في بيروت، بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، استنكارا لإطلاق سبيل سماحة، مضيفة أن عددا آخر من الشبان الغاضبين قطعوا طريق قصقص في بيروت بالاتجاهين، للسبب نفسه. وتعمل القوى الأمنية على إعادة فتح الطرقات المقطوعة.