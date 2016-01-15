أسعار النفط تنخفض لأقل من 30 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط هبوطا جديدا في العقود الآجلة اليوم الجمعة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية، مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام.

ويتجه مزيج برنت والخام الأمريكي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط حوالي 20 بالمئة عن أعلى مستوياتهما هذا العام.

ووفقا لرويترز فقد هبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من 4% إلى 29.75 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2004 عند 29.73 دولار للبرميل، بعد تسجيله أول ارتفاع كبير في 2016 خلال الجلسة السابقة.

ونزل خام برنت في العقود الآجلة تسلي مارس 95 سنتا إلى 29.93 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود فبراير التي انتهى تداولها أمس الخميس على ارتفاع للمرة الأولى هذا العام عند 31.03 دولار للبرميل.