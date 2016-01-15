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أردوغان يؤدي صلاة الجمعة في مسجد "السلطان أحمد"

15/1/2016

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم الجمعة، أن موقف بلاده الحازم تجاه الإرهاب ثابت، وأن تركيا تراجع تقييم الإجراءات الأمنية اللازمة، ولا تقبل أي تبرير للإرهاب من أي طرف كان.

وأضاف أردوغان، في كلمة له بعد أداءه صلاة الجمعة في جامع "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، في أول جمعة عقب التفجير الانتحاري، الذي وقع في الساحة المحاذية للمسجد، الثلاثاء الماضي

وأضاف أن تركيا تواجه التنظيمات الإرهابية كما تواجه أغلب الدول هذه التنظيمات في نفس الوقت.

كما أكد الرئيس التركي أن القوات الأمنية تقوم بعمليات تنظيف وتطهير المناطق من عناصر تنظيم الدولة، ولن يسمح له بالتحرك تجاه الحدود التركية.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على تقييم التدابير التي من الممكن أن تتخذ في الفترة المقبلة إزاء الاعتداء "الإرهابي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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