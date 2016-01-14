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"ممثل كوميدي" رئيساً لجمهورية غواتيمالا !

14/1/2016

موراليس ممثل سابق عرف عنه تمثيل أدوار فكاهية مع شقيقه – أ ف ب

يتولى الممثل الكوميدي جيمي موراليس  اليوم الخميس رئاسة جمهورية غواتيمالا وهو يطمح لمحاربة العنف والفساد في هذا البلد بأميركا الوسطى.

وحقق الممثل جيمي موراليس (46 عاما) فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر/تشرين الأول أمام السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس (60 عاما) حيث أراد الناخبون طي صفحة الطبقة السياسية التقليدية.

وبالإضافة إلى الفساد، فإن التحدي الأكبر الذي سيواجهه الرئيس الجديد خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون القضاء على العنف المستشري في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 16 مليون نسمة وحيث قتل ستة آلاف شخص العام 2015.

 

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