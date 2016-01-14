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مصر تمدد مشاركتها العسكرية في اليمن لعام إضافي

14/1/2016
اليمن

قالت الرئاسة المصرية اليوم الخميس إن مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمدة عام إضافي.
 
 واجتمع المجلس اليوم الخميس برئاسة  السيسي و شارك فيه لأول مرة علي عبد العال رئيس البرلمان الجديد الذي بدأ دور انعقاده الأول هذا الأسبوع.
 

وقالت الرئاسة في بيان "وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد  مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب."

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