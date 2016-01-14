مصر تمدد المشاركة في تحالف "اليمن" لعام إضافي

الرئيس المصري – عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمدة عام إضافي.

واجتمع المجلس (الخميس) برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيه لأول مرة علي عبد العال رئيس البرلمان الجديد الذي عقدت أولى جلساته في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت الرئاسة في بيان إن المجلس "وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب."

كان مجلس الدفاع الوطني وافق على المشاركة في التحالف يوم 26 مارس آذار الماضي وأصدر تفويضا مدته 40 يوما فقط. ومدد التفويض لثلاثة أشهر في مايو أيار قبل أن يمدد لمرة ثانية في أغسطس آب لمدة ستة أشهر. وتقول مصر إنها لا تشارك بقوات برية في العملية العسكرية في اليمن.