"قصة غرام" أوقعت بإمبراطور المخدرات في العالم

زعيم تهريب المخدرات (ال تشابو)

انتشرت بأنحاء المكسيك تفاصيل الغزل عبر برامج التراسل الهاتفي بين زعيم تهريب المخدرات (ال تشابو) والممثلة كاستيلو وقال مسؤول إن "ولعه" بها قاده لتخفيف حراسته وأدى إلى القبض عليه.



وألقي القبض على جوسمان (57 عاما) في مدينة لوس موتشيس الشمالية يوم الجمعة بعد ستة أشهر من هروبه الثاني من السجن عبر نفق في زنزانته. واعيد الآن إلى ذات السجن.





وقالت السلطات المكسيكية إنها اعترضت سلسلة من المحادثات عبر الرسائل الفورية توسطت خلالها كاستيلو (43 عاما) لعقد اجتماع سري بين جوسمان وبينها والممثل الأمريكي شون بن في أكتوبر مما ساعدها في تعقب زعيم تهريب المخدرات.





وقال مسؤول حكومي رفيع – رفض نشر اسمه – إن أحد الأسباب التي دعت جوسمان لأن يترك معقله في جبال سييرا مادري بولاية سينالوا المكسيكية والذهاب إلى لوس موتشيس هو تشوقه لتحديد اجتماع ثان مع الممثلة التي تقيم في لوس أنجليس.





وبحسب الرسائل المتبادلة التي نشرت صحيفة (ميلينيو) نصها أمس الأربعاء كتب جوسمان "سأعتني بك أكثر من عيني."

