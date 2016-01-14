شاهد: “ The Revenat” يتصدر ترشيحات الأوسكار

تصدر فيلم "The Revenant" ترشيحات جوائز الأوسكار التي أعلنت (الخميس) حيث حصل على ترشيحات من بينها 12 جائزة لأفضل فيلم.

وترشح الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو (41 عاماً) لأوسكار أفضل ممثل عن دوره في The Revenant، وهي المرة الـ 6 على مدى عقدين من مشواره الفني التي يتم ترشيحه فيها لجائزة الأوسكار، ويتوقع النقاد أن يحالفه الحظ هذه المرة لنيل الجائزة التي لم يسبق أن فاز بها.

بينما ترشح فيلم "ذيب" الأردني لجائزة أفضل فيلم أجنبي، وهو من إخراج الأردني-البريطاني ناجي أبو نوار.

وقامَ الممثلون جون كرازنسكي ورئيسة الأكاديمية المانحة للجائرة الفنية الرفيعة شيريل ايزاك، وصنّاع الفن السابع غيلمور دلتورو وانج لي، بإعلان الترشيحات للـ 24 تصنيفاً وفئاتها، تمهيداً لحفل توزيع الجوائز الـ 88 الذي سيقام في فبراير/ شباط المقبل.