شاهد .. ماذا فعل الحصار بـ"مرام"؟

السوريون في معضمية الشام بريف دمشق حالهم كحال أهالي مضايا وباقي مدن السورية المحاصرة، يعيشون أقل من السجناء، ويموتون جوعاً على مرأى ومسمع من العالم.

فها هي الطفلة مرام، نال الحصار منها وجعل حالتها الصحية تتدهور نتيجة سوء التغذية.

تلك الرضيعة التي لم تكمل عامين من العمر تعاني من سوء تغذية شديد نتيجة عدم توافر الأدوية اللازمة لعلاجها أو لبن الأطفال الملائم لعمرها الصغير؛ كل ذلك بفعل الحصار المفروض من النظام السوري وحزب الله اللبناني.

باتت حياة مرام في خطر .. ومرام هي حالة من مئات الحالات في معضمية الشام الذين يعانون من سوء تغذية وتدهور حالتهم الصحية بفعل الحصار كل ذلك على مرآي ومسمع من العالم تُرتكب هذه الجريمة الإنسانية بحق أطفال سوريا.