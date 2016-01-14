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شاهد.. لين رضيعة سورية تحتضر من شدة الجوع

14/1/2016

لين .. رضيعة تعاني من سوء تغذية شديد نتيجة الحصار المفروض من قبل النظام السوري على مدينة معضمية الشام.

الطفلة لين التي أراد الأسد اغتيال طفولتها وطفولة العشرات جوعا, من خلال حرب ‘بادة بشتها على الشعب السوري .

لين هي واحدة من عشرات الحالات دخلت حالتهم  مرحلة الخطر، لعدم وجود حليب الرضاعة  أو الغذاء الملائم لأعمارهم.

هل تستطيع الأمم المتحدة إنقاذ لين وغيرها من الأطفال، أم أن المساعدات ستأتي بعدما ترحل لين ورفاقها الصغار من عالم الظلم والحروب.

كيف قرر حاكم من أجل الاحتفاظ بكرسيه أن يسلب الأطفال مستقبلهم وأعمارهم وحياتهم ويحرق قلوب أمهاتهم وآبائهم؟ أين ضمير العالم؟ أين المتحدثون عن حقوق الإنسان؟!

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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