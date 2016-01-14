شاهد: فرار جماعي لمتهمين بالسرقة من سجن برازيلي

فر نحو 46 سجينا من السجن العام في مدينة ريو البرازيلية ، عن طريق حفر نفق تحت الزنازين يتجاوز طولة مائة وثلاثين قدما ، فيما يعد أكبر عملية هروب في تاريخ الولاية .

وأشارت السلطات المسؤولة عن السجن إلى أن السجناء الفارين يواجهون أحكاما بالسجن على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم سرقة ، وأنه أثناء عملية الفرار من السجن كانت هناك سيارات تنتظر العديد منهم للهروب بها ، فيما فر البعض سيرا على الأقدام تاركا ملابسه على الطريق ، وأشارت السلطات إلى أنه تم التمكن من اعتقال سبعة من السجناء الفارين فيما لم يتم التأكد من مكان وجود الآخرين.

القائمون على السجن العام في ريو قالوا إن السجن يتسع لنحو 216 سجينا، ولكن عدد السجناء فيه الآن يبلغ نحو 430 يقوم على رعايتهم نحو 12 موظفا فقط ، وهو ما يحد من سيطرة السلطات ، كما لا تظهر الدولة أي اهتمام في بناء المزيد من السجون .