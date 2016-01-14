شاهد : عرض كوميدي عراقي يسخر من الواقع السياسي

عرض كوميدي يمثله اثنان من ممثلي الكوميديا الشباب في العراق – أحمد وحيدو بدر السليطي- يضع بسمة على وجه الجمهور من خلال مناقشة قضايا مثل الحرب والفساد والأنشطة العسكرية.

وأراد وحيدوالسليطي بفكرتهما التطرق الى موضوعات صعبة يواجهها كثير من العراقيين مثل الحرب والفساد والأنشطة العسكرية.

وقال أحمد وحيد "عرض ستاند أب كوميدي عرض يعتمد على الصراحة، لذلك تناولنا داعش و الفساد أو المسؤولين غير الصالحين ، بالإضافة إلى العشائر وهذه قضية مهمة فتناولنا الطائفية بمفرداتها السُنة والشيعة والكتب والصلاة وما الى ذلك.. هذا هو الـ"ستاند أب كوميدي".. إن لم يكن جريئا من الأفضل أن لا يُعمل به.. "

ولم ينج السياسيون والمسؤولون في الدولة من تهكم العرض الساخر الذي تطرق لكل الموضوعات الحساسة دون تجريح.

ويؤكد وحيدو أن العرض حاول ألا يعتدي على حُرمة أحد وعالج الموضوعات التي تناولها بحرص شديد.



وأعرب الجمهور عن إعجابهم بالعرض وتقديرهم له بالتصفيق والضحك بصوت عال أثناء متابعته.