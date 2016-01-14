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شاهد: جائزة اليانصيب الكبرى بيعت في كاليفورنيا

14/1/2016

قال مسؤولو اليانصيب أمس الأربعاء إن تذكرة فائزة بجائزة اليانصيب باوربول الكبرى والبالغ قيمتها 1.59
مليار دولار بيعت في كاليفورنيا.
 
 
والأرقام الستة الفائزة هي 8 و27 و34 و4 و19 وباوربول10، وتم اختيارهم خلال سحب أجري في مكاتب اليانصيب في تلاهاسي بولاية فلوريدا الساعة 10.59 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة .
 
وقالت رابطة اليانصيب في كاليفورنيا على تويتر "لدينا فائز في كاليفورنيا .. ما زلنا ننتظر النتائج من الولايات الأخرى" وأضافت أن الجائزة الكبرى قيمتها 1.586 مليار دولار.
 
وبيعت التذكرة الفائزة المعروفة الأولى في تشينو هيلز إحدى ضواحي لوس انجليس. والجائزة الكبرى في يانصيب باوربول هي أكبر جائزة محتملة لفائز واحد في العالم.

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