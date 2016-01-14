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شاهد: بلغاريون يحتفلون بالعام الجديد بـ"القفز في النار"

14/1/2016

مع حلول الثالث عشر من يناير من كل عام ، وفي قرى تقع غرب بلغاريا، تقام احتفالات العام الجديد ، يقفز خلالها المحتفلون إلى حرائق يتم إشعالها في أنحاء كبيرة من هذه القرى ، مرتدين أزياء ملونة ، فيما تقرع الطبول والأجراس الكبيرة، في تقليد يعتقد أنه يجلب الصحة الجيدة والخصوبة والرفاهية .

بعد غروب الشمس، يرتدي الرجال في هذه البلدات أقنعة تمثل الوحش والشيطان ويسيرون عبر شوارع القرى ويرقصون حاملين المشاعل و ضجيج صاخب في الشوارع والساحات قبل أن ينتهي الاحتفال بقدوم العام الجديد حول حريق كبير .

ويقول القرويون في هذه المنطقة إن هذا المهرجان هو الأفضل بالنسبة لهم ويعدونه بمثابة عيد ، واشاروا إلى أن مشاركتهم في اقتحام النيران تأتي لاعتقادهم أن هذه المشاركة ستكون سببا في أن يكونوا  محظوظين في الحياة كما تبعد هذه الطقوس قوى الشر – وفقا لمعتقداتهم الوثنية.

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