شاهد: بلغاريون يحتفلون بالعام الجديد بـ"القفز في النار"

مع حلول الثالث عشر من يناير من كل عام ، وفي قرى تقع غرب بلغاريا، تقام احتفالات العام الجديد ، يقفز خلالها المحتفلون إلى حرائق يتم إشعالها في أنحاء كبيرة من هذه القرى ، مرتدين أزياء ملونة ، فيما تقرع الطبول والأجراس الكبيرة، في تقليد يعتقد أنه يجلب الصحة الجيدة والخصوبة والرفاهية .

بعد غروب الشمس، يرتدي الرجال في هذه البلدات أقنعة تمثل الوحش والشيطان ويسيرون عبر شوارع القرى ويرقصون حاملين المشاعل و ضجيج صاخب في الشوارع والساحات قبل أن ينتهي الاحتفال بقدوم العام الجديد حول حريق كبير .

ويقول القرويون في هذه المنطقة إن هذا المهرجان هو الأفضل بالنسبة لهم ويعدونه بمثابة عيد ، واشاروا إلى أن مشاركتهم في اقتحام النيران تأتي لاعتقادهم أن هذه المشاركة ستكون سببا في أن يكونوا محظوظين في الحياة كما تبعد هذه الطقوس قوى الشر – وفقا لمعتقداتهم الوثنية.