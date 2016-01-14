سوء الأحوال الجوية يربك جدول مباريات بطولة سيدني للتنس

الفرنسي شاردي في الدور الثاني من بطولة سدني للتنس _ أرشيف

تسبب سوء الأحوال الجويةفي مدينة سيدني الاسترالية الخميس في تأجيل وإيقاف مباريات دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال والدور قبل النهائي في فردي السيدات ببطولة سيدني للتنس وهو ما أحدث ارتباكا شديدا في جدول المسابقة.

ومع انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، فإنه يتعين على منظمي بطولة سيدني الانتهاء من فعاليات المسابقة بعد غد السبت على أقصى تقدير.

وتعرضت ثلاث مباريات في منافسات فردي الرجال للإيقاف، فيما لم تلعب مباراة الأسترالي "بيرنارد توميتش"، المصنف الأول للبطولة، مع الروسي "تيمراز جاباشفيلي"، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ويأمل القائمون على المسابقة في أن تختتم مباريات دور الثمانية لمنافسات الرجال بحلول الساعة العاشرة صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي (الثانية عشر من بعد منتصف الليل بالتوقيت العالمي).

ولم يختلف الحال كثيرا في منافسات السيدات، بعدما تعرض لقاء الرومانية "سيمونا هاليب "والروسية "سفيتلانا كوزينتسوفا" في الدور قبل النهائي للتوقف أكثر من مرة بسبب الأحوال الجوية السيئة.

في المقابل، تأجلت مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين السويسرية "بيلندا بنشيتش"، المصنفة الثامنة للبطولة، "ومونيكا بويج " من بورتوريكو.

وكانت بويج متقدمة بنتيجة 4 / صفر في المجموعة الأولى قبل توقف المباراة.