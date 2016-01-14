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حلواني بالقاهرة يُعَلم الأطفال صناعة أشكال من الشوكولاته

14/1/2016

يقدم متجر في ضاحية المعادي بالقاهرة لزبائنه من الأطفال تجربة فريدة من نوعها .. كيفية صناعة أشكال من الشوكولاتة.فالأطفال الصغار حتى من هم دون الرابعة يمكنهم تعلم تقنيات صناعة الشيكولاتة وتلوينها لعمل أشكال وأرقام مختلفة.
 
 ويقول مجدي أحمد صاحب متجر الشيكولاتة والذي يعلم الأطفال صناعتها إنهم يعرضون على الأطفال الصغار أنواعا مختلفة من الخبرة التعليمية. 
 

ويبدأ أحمد كل درس له بالحديث عن شجرة الكاكاو وأين تُزرع. وتسنح للأطفال في كل درس فرصة الحصول على شيكولاتة سائلة وتشكيلها وتلوينها باستخدام ألوان طعام طبيعية.
 
 
وقالت امرأة تدعى جهاد يشارك طفلها في الدروس إنها تجربة مفيدة للأطفال.
 

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