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تنظيم الدولة يتبنى هجمات جاكرتا

14/1/2016
 

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن مسلحين من التنظيم نفذوا هجمات جاكرتا التي خلفت 7 قتلى وعدا من الجرحى، بينما أعلنت الشرطة الإندونيسية أنها تمكنت من السيطرة على الوضع في جاكرتا، وأن الهجمات والمطاردات للمسلحين انتهت.

وندد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو "بهذا العمل الذي أثار الرعب بين السكان"، وأعلن أن الانفجارات "أعمال إرهابية"، داعيا إلى اجتماع للحكومة اليوم لمناقشة الوضع.

وقال وزير الأمن العام الإندونيسي لوهوت بانجايتان إن خمسة مسلحين بينهم أجنبي قتلوا في الاشتباكات مع الشرطة وفي التفجيرات، إضافة لمدنييْن أحدهما مواطن هولندي.

وأضاف للصحفيين أن كل شيء تحت السيطرة الآن، داعيا المواطنين إلى المحافظة على الهدوء وتوخي الحذر من أي تهديدات محتملة وأحداث مماثلة، وقال إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان لتنظيم الدولة دور فيما حدث.

وشهدت جاكرتا سلسلة تفجيرات صباح اليوم بدأت بانفجار في نقطة للشرطة وسط العاصمة، تبعته عدة انفجارات في مقهى ومركز تجاري مقابل مكتب الأمم المتحدة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والشرطة، في وقت قالت الشرطة إنها تعتقد أن انتحاريا نفذ انفجارا واحدا على الأقل من هذه التفجيرات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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