بالفيديو.. طفل مات جوعاً بمعضمية الشام المحاصرة

مشهد يدمي القلوب ويحسر النفوس ويبكي الأعين.. حينما يموت الرضيع جوعاً لأن حاكمه أراد ذلك.. أو لأن حكامه اتفقوا على ذلك.. هل نسي هؤلاء أن لديهم أطفال؟

قبل قليل.. أعلن المركز الطبي بمدينة معضمية الشام المحاصرة في ريف دمشق، عن وفاة الطفل يوسف سعدية (3 أشهر) نتيجة سوء أو انعدام التغذية.

أصيب الرضيع ذي الثلاثة أشهر بهزال شديد لعدم توافر الحليب اللازم لإرضاعه أو تغذيته الغذاء المناسب ثم سوء تغذية أدى إلى وفاته اليوم.

يوسف لم يكن هو الأول في قائمة ضحايا التجويع ولن يكون آخرهم إذا لم يتحرك الضمير الإنساني العالمي لإنقاذ آلاف الأطفال والأمهات من لعنة الحروب وغدر الزمان.

وكم هي مليئة سوريا بـ"يوسف".. ها هو الطفل الميت جوعاً يبعث برسالة إلى الأمم المتحدة إلى ضمير العالم الحي.. لعل إنسانية أحدهم تتحرك وترحم أطفال سوريا من مستقبل الموت.