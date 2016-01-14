البث الحي
منوعات

بالفيديو.. طفل مات جوعاً بمعضمية الشام المحاصرة

14/1/2016

مشهد يدمي القلوب ويحسر النفوس ويبكي الأعين.. حينما يموت الرضيع جوعاً لأن حاكمه أراد ذلك.. أو لأن حكامه اتفقوا على ذلك.. هل نسي هؤلاء أن لديهم أطفال؟

قبل قليل.. أعلن المركز الطبي بمدينة معضمية الشام المحاصرة في ريف دمشق، عن وفاة الطفل يوسف سعدية (3 أشهر) نتيجة سوء أو انعدام التغذية.

أصيب  الرضيع ذي الثلاثة أشهر بهزال شديد لعدم توافر الحليب اللازم لإرضاعه أو تغذيته الغذاء المناسب  ثم سوء تغذية أدى إلى وفاته اليوم.

يوسف لم يكن هو الأول في قائمة ضحايا التجويع ولن يكون آخرهم إذا لم يتحرك الضمير الإنساني العالمي لإنقاذ آلاف الأطفال والأمهات من لعنة الحروب وغدر الزمان.

وكم هي مليئة سوريا بـ"يوسف".. ها هو الطفل الميت جوعاً يبعث برسالة إلى الأمم المتحدة إلى ضمير العالم الحي.. لعل إنسانية أحدهم تتحرك وترحم أطفال سوريا من مستقبل الموت.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)