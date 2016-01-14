الفيفا يعلن إقالة أمينه العام فالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في بيان له أن لجنة الطوارئ قررت في التاسع من يناير 2016 إقالة جيروم فالك من منصبه كأمين عام للفيفا بشكل فوري.



ولم يكشف الفيفا عن سبب إقالة فالك لكن رد باري بيرك محاميه في نيويورك جاء متحديا.



وقال بيرك إن جيروم فالك فخور بكل ما تحقق للعبة خلال الفترة الطويلة التي قضاها في منصب الأمين العام والتي تتضمن اثنتين من أنجح بطولات كأس العالم في التاريخ في جنوب افريقيا والبرازيل." وأضاف أن فالك واثق من إثبات براءته تماما.





وكان فالك من بين الرجال الأكثر نفوذا في الفيفا وكان مسؤولا عن ضمان اكتمال استعدادات بطولتي كأس العالم الماضيتين في جنوب افريقيا والبرازيل في الوقت المحدد.





وأوصى تحقيق أجرته لجنة القيم في القضية بالإيقاف تسع سنوات لفالك وهو الذراع اليمينى السابق لسيب بلاتر رئيس الفيفا الذي أوقف لمدة ثماني سنوات.





وكان قضاة لجنة القيم قد أعلنوا الأسبوع الماضي فتح إجراءات رسمية ضد فالك رغم نفيه ارتكاب أي خطأ.