الصحة العالمية: خلو غرب أفريقيا من الإيبولا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ( الخميس) في جنيف، توقف انتشار فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا.

وحذر خبراء منظمة الصحة العالمية، من أنه مازال هناك خطر لاحتمال تفشي حمى الايبولا مجددا، حيث إنه من الممكن أن يستمر بقاء الفيروس لمدة تصل إلى 12 شهرا في السائل المنوي للناجين من المرضى الذكور.

ويأتي إعلان منظمة الصحة العالمية، بعد مرور 42 يوما على تأكيد أخر حالة إصابة في ليبيريا، وهي أخر 3 بلدان أفريقية شهدت انتشارا نشطا للفيروس.

وكان قد أعلن خلو سيراليون من مرض الإيبولا في السابع من نوفمبر الماضي، فيما أعلن الأمر في غينيا في 29 ديسمبر الماضي.

يذكر أن هناك أكثر من 11 ألف و300 شخص توفوا جراء الإصابة بالمرض منذ اندلاعه في غرب أفريقيا في ديسمبر من عام 2013، فيما أصيب 28 ألفا و500 شخص بمرض الإيبولا .