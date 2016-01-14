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الشرطة الإندونيسية: مقتل 7 أشخاص في هجمات جاكرتا

14/1/2016

 أعلنت الشرطة الإندونيسية، الخميس، أن 7 أشخاص بينهم 4 مهاجمين مشتبه بهم قتلوا في 6 انفجارات وهجمات متتالية وقعت وسط العاصمة جاكرتا، أعقبها تبادل لإطلاق النار بين مسلحين ورجال الشرطة.

 وقال المتحدث باسم شرطة المدينة، محمد إقبال، إن 3 رجال شرطة أصيبوا  بإصابات خطيرة في الهجوم بالقرب من مركز ساريناه للتسوق بوسط جاكرتا، وأضاف أن 4 مهاجمين قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع  الشرطة.

 وقال مراسل الجزيرة إن عدداً من الانفجارات هزت منطقة تامرين أشهر منطقة وسط جاكرتا، القريبة من القصر الرئاسي ومكتب الأمم المتحدة، واستهدف أحد هذه الانفجارات مقراً  للشرطة.

 وأضاف أن هناك حديثا عن وجود انتحاريين، خصوصاً بعد أن قام مسلحون بإطلاق عيارات نارية تجاه الشرطة التي هرعت إلى المكان وأغلقت المنطقة.

 من جهته ناشد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو،  المواطنين التحلي بالهدوء، عقب وقوع الهجمات ونقل موقع كومباس الإلكتروني الإخباري عن جوكو القول" لا يجب أن نخاف أو يهزمنا هذا العمل الإرهابي".

 وبحسب رويترز، أعلنت الشرطة الإندونيسية إن ما بين 10 و14 مسلحاً شاركوا في هجوم جاكرتا.

 

 

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