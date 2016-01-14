السبسي: الشعب هو صانع الثورة وصاحب السلطة والسيادة

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن الشعب هو صانع الثورة وصاحب السلطة والسيادة ، مشيرا إلى أن التونسيين بهروا العالم وحـولوا شـتاء تونـس إلـى ربيـع الحريـة والأمـل.

وأضاف السبسي خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة الياسمين "لابـد مـن أن نحفـظ للثورة عـهـدهـا وأن نـعـمـل عـلـى تحقيـق وعودهـا. علينـا التمسـك بالأمـل بتونـس جديدة لتربي كل أبنائها على حق الاختلاف وقبول الآخر" .

وأشار السبسي إلى أن آخـر استطلاعات الرأي تشيـر إلـى أن 84% من التونسييـن فخورون بأنهـم تونسيون, لافتا إلى أن أكثـر مـن 73% مـن التونسييـن يرون أن الـوضـع الأمـنـي تـحـسـن كـثيراً بعـد الثورة.

وأوضح السبسي أن التعديل الوزاري الأخير يحظى بكامل دعمه من أجل تنفيذ سلسلـة الإصلاحات المطلوبـة علـى أكمـل وجـه على حد قوله، مشيرا إلى أنه قام بتأسيس حزب نداء تونس ، مؤكدا إعلان استقالته من الحزب بعدمـا أصبح رئيسـاً للدولة، مضيفا أنه كلف لجنـة لدراسة وضـع "نداء تونس" من أجل العمل على رأب الصدع داخله ولكن البعض اتهمها بعدم الحيادية على حد قوله.

وأعلن الرئيس التونسي عن قانون جديد لمكافحـة المخدرات يقوم على مبدأ الوقاية واستبدال العقوبة بالتأهيل، مشيرا إلى أنه سيـقـرر تكويـن لجنـة مهمتهـا مراجعـة النصوص القانونية وعلى رأسها الجزاءات والعقوبات.