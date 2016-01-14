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الحوثيون يفرجون عن وزير يمني و4 نشطاء

14/1/2016
 المبعوث الدولي لليمن اسماعيل ولد الشيخ _ أرشيف

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين أطلقوا سراح وزير وأربعة نشطاء (الخميس) في خطوة تهدف لتعزيز محادثات السلام الرامية لإنهاء القتال الدائر هناك منذ تسعة أشهر.

وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنية "صنعاء" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي " أُطلق سراح الوزير عبد الرزاق الأشول (وزير التعليم الفني) وأربعة نشطاء سياسيين وإعلاميين."

وأضاف ولد الشيخ أحمد أنه تلقى ضمانات من الحوثيين بشأن سلامة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي الذي تحتجزه ميلشيات الحوثي  ويمثل إطلاق سراحه مطلبا أساسيا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

وقال المبعوث الدولي لليمن إن الجولة الجديدة من المفاوضات التي كانت مقررة اليوم الخميس قد تأجلت ولم يتحدد لها موعد جديد حتى الآن مع استمرار الخلافات حول مكان عقدها وإجراءات بناء الثقة.

 

واتفق الحوثيون والحكومة اليمنية الشهر الماضي على إطار عمل لإنهاء الحرب في محادثات سلام توسطت فيها الأمم المتحدة.

 

 

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