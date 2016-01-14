الجيش المصري يعلن مقتل 30 "إرهابيا"

الجيش المصري يعلن قتل 30 "إرهابيا"

قال متحدث باسم الجيش المصري إن قواته قتلت 30 عنصرا ممن وصفهم بالـ "إرهابيين" مقابل مقتل أربعة من أفراده قرب مدينة الشيخ زويد في سيناء، فيما ردت بعدها بقليل جماعة ولاية سيناء ببيان قالت فيه إنها صدت هجوما للجيش وكبدته "خسائر في الأرواح" – بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان بحسابه الرسمي على موقع فيسبوك إن القوات نجحت "فى القضاء على 30 إرهابيا وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة، وأشار إلى مقتل 4 أفراد وإصابة 8 آخرين، وتدمير 3 معدات تابعة للقوات المسلحة نتيجة عبوات ناسفة ، لكن بيان ولاية سيناء قال إن عناصر التنظيم صدت هجوم الجيش "إثر محاولته التقدم نحو قرية التومة جنوب الشيخ زويد.

ولم يحدد التنظيم عددا لما وصفها بخسائر في صفوف الجيش ولا في صفوفه لكنه قال إنه أعطب للجيش آليات وسيارات مدرعة ودبابة.