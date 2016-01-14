التحالف العربي ينزل 40 طنا من المستلزمات الطبية على تعز

نفذت قوات التحالف العربي عملية إنزال جوي لـ40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة تعز اليمنية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأوضح بيان عن منظمة ائتلاف للإغاثة الإنسانية في تعز أن عملية الإنزال تمت بنجاح لكسر الحصار الخانق، الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المدينة ، حيث تشير المعلومات إلى تردي الوضع الإنساني والافتقار إلى المواد الأساسية. كما تم توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما فيها أسطوانات الأكسجين على مستشفيات المدينة.

وتأتي هذه الخطوة من مركز الملك سلمان استجابة لنداءات الاستغاثة من المحاصرين في تعز.