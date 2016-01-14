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البنتاغون ينقل 10 يمنيين معتقلين من "غوانتانامو" إلى عُمان

14/1/2016

مظاهرات تطالب بإغلاق معتقل "غوانتانامو" في كوبا – أرشيف

نقلت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون (الخميس) عشرة يمنيين من معتقل خليج غوانتانامو إلى سلطنة عمان لينخفض عدد المعتقلين هناك إلى ما دون المئة. 

وتعد هذه أكبر مجموعة من المعتقلين يتم نقلها من السجن منذ أن تولى أوباما الرئاسة في 2009 ، جاء الإفراج عن اليمنيين العشرة -الذين احتجزوا جميعا لأكثر من عشر سنوات دون اتهام أو محاكمة- ضمن موجة من عمليات إفراج لمحت حكومة أوباما إلى أنها ستجرى في مطلع العام الحالي. 

وفي مسقط نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مسؤول بالسلطنة قوله إن اليمنيين وصلوا وسيبقون هناك لأسباب إنسانية إلى أن تسمح الأوضاع في اليمن بإعادتهم إلى وطنهم. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اليوم إن عملية النقل جرت بعد "مراجعة مدروسة ومتأنية" ، وأضاف أمام حضور في القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي التي تشرف على مركز الاعتقال "أكملنا نقل عشرة يمنيين أي نحو عشرة بالمئة من مجمل ما تبقى من سجناء غوانتانامو إلى عمان." 

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