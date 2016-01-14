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الأمم المتحدة تحذر من تدهور حقوق الانسان بالمنطقة العربية

14/1/2016

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن المنطقة العربية تشهد مستوى غير مسبوق من العنف الذي يهدد حقوق الانسان بشكل خطير.
 
 
جاء ذلك في كلمة أمام مؤتمر بالدوحة أمس الأربعاء "13 يناير "يهدف إلى حماية حقوق الانسان في المنطقة. وأوضح
الأمير الأردني أنه على الرغم من التفاؤل الأولي بانتفاضات الربيع العربي فإن الوضع في المنطقة زاد سوءا.
 
 
وأضاف أمام المؤتمر "لم تشهد المنطقة العربية في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذ الأيام.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي أو ما يُسمى بالربيع العربي منذ خمس سنوات إلا أن الأحداث اللاحقة دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر. فبدلا من تعزيز حقوق الإنسان ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات."
 
وأشار المفوض السامي لحقوق الانسان إلى أنه من الضروري لكل الدول القيام بدورها في قبول اللاجئين وألا تتوقع قيام دول أخرى بهذا الواجب.
 

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