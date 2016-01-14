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إحتجاز 7 أشخاص للاشتباه في صلتهم بتفجير اسطنبول

14/1/2016
تفجير اسطنبول " أرشيف "

قال وزير الداخلية التركي أفكان آلاء اليوم الخميس إن سبعة أشخاص احتجزوا للاشتباه في صلتهم بالتفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية  في قلب الحي القديم بإسطنبول وأسفر عن مقتل 10 سياح ألمان.
 
 وكان الانتحاري الذي قيل إنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية دخل تركيا كلاجيء سوري قد فجر نفسه وسط مجموعات سياحية يوم الثلاثاء قرب أشهر المعالم السياحية في اسطنبول.
 
وأصيب 15 شخصا في الهجوم معظمهم أجانب.وقال آلاء للصحفيين في مؤتمر للسفراء في أنقرة "بلغ عدد المعتقلين للاشتباه في صلتهم بهجوم إسطنبول سبعة. التحقيقات جارية على أوسع نطاق ممكن."
 
 
وذكرت تركيا سريعا إن المفجر -الذي قالت وسائل إعلام محلية إن اسمه نبيل فضلي سعودي المولد وعمره 28 عاما- هو الرجل الذي أخذت بصماته في مركز للهجرة قبل أسبوع.
 
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بقايا جمجمة المهاجم ووجهه وأظافره التي عثر عليها في موقع الانفجار تطابقت مع السجلات الخاصة به.

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