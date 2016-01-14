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أوغلو : من الآن سنرد على أي تهديد يواجه تركيا

14/1/2016

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي في معرض حديثه عن التفجير الذي حدث بإسطنبول" من الآن فصاعدا سنرد بالمثل على أي تهديد يواجه تركيا أو ضيوفها" على حد وصفه .

و اضاف " أننا سنستمر في محاربة تنظيم داعش الإرهابي بكل تصميم، إلى أن يرحل عن جميع أجزاء الحدود التركية."

و قال أوغلو واصفا مواجهة الدولة التركية مع تنظيم الدولة " بعد التأكد من تنفيذ داعش هذا الهجوم الدنيء – تفجير السلطان أحمد بإسطنبول- قامت قواتنا المسلحة، بتعليمات منا، بقصف مواقع التنظيم خلال 48 ساعة، بحوالي 500 قذيفة مدفع ودبابة، حيث قُصفت مواقع ومخابئ داعش في بعشيقة، وعلى طول حدودنا مع سوريا، وتم القضاء على نحو 200 من عناصر داعش" على حد قوله .

المصدر : الجزيرة مباشر
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