أوباما: لدينا الاقتصاد الأقوى في العالم وقوة عسكرية لاتقارن

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بلادة لديها الاقتصاد الأقوى في العالم وقوة عسكرية لا تقارن على مستوى العالم.

وأضاف أوباما خلال لقاء جماهيري بولاية لويزيانا الأمريكية أنه يعلم أن توسيع نطاق التأمين الصحي أمر ليس سهلاً وسيواجه عقبات بسبب التحديات التي تواجه البلاد على حد قوله . مشيرا إلى أنه أوضح تلك العقبات في خطاب حالة الاتحاد الأخير.

وأضاف أوباما أنه عـلـى ثـقـة بأنه عـندمـا تتضافـر الجــهــود فــلا يــمـكــن لأحــد أن يـوقـف عجلة الإنتاج والتنمية داخل البلاد .

وأشار أوباما إلى حدوث تطورات على مستوى تحليل الحمض النووي وتم تسخيرها في مجال الأبحاث الطبيـة، مضيفا "نعمل على إيجاد علاج شافٍ للأمراض السرطانية ونـوجـه طـاقـة الـبـحـث الـعـلـمـي نـحـو هذا الهدف" .

وقال الرئيس الأمريكي إنه " لا يمكن الحديـث عـن أن تصبـح زوجتـي مـيـشـيـل رئـيـسـة لـلولايات المتحدة الأمريكيـة هناك ثلاث مسلمات .. الموت.. والضرائب .. وميشيل . زوجـتـي الـتـي أعلـم أنهـا لـن تترشـح لمنصـب الرئاسـة" .