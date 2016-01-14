أردوغان : موقفنا من اللاجئين كموقف "الأنصار"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في افتتاح سد 99 والمحطة الكهرومائية إن بلاده ستبقى تعامل اللاجئين كموقف الأنصار فيما يخص الضيوف السوريين كما وصفهم ، وأنها ستستمر في استقبالهم مهما بلغ عددهم.

و اضاف " إننا لن نفتح أبوابنا لمليونين ونصف المليون لاجئ فقط، بل سنستمر في استقبال كل من يلجأ إلينا، ومهما بلغ عددهم، أبوابنا مفتوحة لهم، وسنستمر في أخذ موقف الأنصار بالنسبة لهم".

وفي سياق آخر توجه أردوغان بانتقادات استهدف من خلالها زعيمي حزب الشعب الجمهوري "كمال كلتشدار أوغلو"، وحزب الشعوب الديمقراطي "صلاح الدين ديميرطاش" لدعمهما حزب العمال الكردستاني المحظور "بي كي كي" في تركيا.

وأفاد "أردوغان" بأن حزب الشعوب الديمقراطي ليس إلا أداة لدى التنظيم، إذ قال: "إن هؤلاء في نظري ليسوا سياسيين، وإنما أداة في يد تنظيم "بي كي كي"، وفي انتقاده لزعيم حزب الشعب الجمهوري "كلتشدار أوغلو" قال: كما تعلمون أنه وصف فيما سبق الإرهابيين الذين يقومون بحفر الخنادق بالإخوة، فأسأله: ما رأيك أن تأخذ بيدك مجرفة وتساعدهم في الحفر؟