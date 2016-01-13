البث الحي
منوعات

هاكر يخترق حساب مدير المخابرات الأمريكية دعماً لفلسطين

13/1/2016
جيمس كلابر-مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية

تعرض الحساب الشخصي لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، لاختراق من قبل مراهق هاكر يقول انه يدعم القضية الفلسطينية.

وكان قد استهدف ومجموعته البريد الإلكتروني لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA".

 وقال موقع "موذربورد" إن المراهق وهوعضو بمجموعة "كراكس ويذ أتيتيود" الذي يطلق على نفسه لقب "كراكا" اتصل به (الاثنين) زاعما أنه تمكن من اختراق سلسلة من الحسابات الخاصة بكلابر، بما فيها هاتفه المنزلي وحساب الإنترنت المنزلي وبريده الشخصي وحساب البريد الإلكتروني على موقع ياهو الخاص بزوجته.

ولم يكتف الـ"هاكر" بذلك، بل حول كل المكالمات الخاصة بمدير الاستخبارات الوطنية لتصل مباشرة إلى حركة "فلسطين حرّة". وقال الـ"هاكر"، "إننا ندعم القضية الفلسطينية، ونعرف أن كلابر وغيره يعارضون ذلك".

ويعد كلابر مسؤولا عن 17 وكالة استخبارات، ولديه سلطات مباشرة من رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجهاز الاستخباري الذي يرأسه كلابر حصول الخرق الإلكتروني، رافضا الإدلاء بمعلومات أو تفاصيل. وقال: "علمنا بحصول الاختراق، وأبلغنا السلطات المعنية".

يشار إلى أن "كراكا" وزملاءه زعموا العام الماضي أن كل أعمالهم تصب في صالح دعم القضية الفلسطينية.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)