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مهاجمة وزيرة سويدية دافعت عن شهداء فلسطين

13/1/2016
الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينيتس

هاجم الوزير الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، الأربعاء، بشدة وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بسبب دعوتها إلى إجراء تحقيق في قتل جنود الاحتلال لفلسطينيين بدون محاكمة

واعتبر الوزير شتاينيتس، أن الوزيرة السويدية تتفوه بدافع اللاسامية إما بوعي منها أو بدون وعي، إذ أنها تشير إلى إسرائيل فقط وتتجاهل حقيقة إقدام دول اخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على قتل "الارهابيين" أثناء قيامهم بالاعتداءات بحسب زعمه.

وقال شتاينيتس، خلال لقائه بالإذاعة العبرية (الأربعاء)، إن أكبر عدد من المواطنين الأوروبيين الذين يلتحقون بصفوف تنظيم الدولة "الإرهابي" يأتي من السويد .

وانتقدت النائبة الإسرائيلية تسيبي ليفني أقوال فالستروم، قائلة إنه لا يمكن أن نقبل أي مقارنة بين "نشاطات قوات الأمن" و ممارسات "الإرهابيين" معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الاحتلال الداخلية.

 

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