البث الحي
منوعات

مصر .. شكوى ضد صحيفة حكومية بسبب عنوان غير لائق عن" بديع"

13/1/2016

استياء واسع من عنوان صحيفة الأخبار عن مرشد الإخوان

تقدم الصحفي محمد منير مدير تحرير صحيفة اليوم السابع بشكوى لنقابة الصحفيين ضد صحيفة الأخبار الحكومية ورئيس مجلس إدارتها ياسر رزق المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية  بسبب نشر الصحيفة عنوانا غير لائق عن الدكتور محمد بديع  المرشد العام لجماعة  الإخوان  .

وقال منير الذي دعا زملاءه الصحفيين إلى تقديم شكاوى مماثلة للنقابة ضد ياسر رزق للتحقيق معه أن صحيفة الأخبار لم تلتزم بالمعايير المهنية في التعامل مع مرض مرشد الإخوان.

وكانت صحيفة "الأخبار"  قد نشرت عنوانا غريبا فيه كلمات غير لائقة  في صدر صفحتها الأولى الأسبوع الماضي كان نصه  "المرشد اتفتق"، وفوق العنوان كانت صورة للدكتور بديع مرتديا "بدلة الاعدام " وذلك في إطار تغطية الصحيفة لخبر نقل مرشد الاخوان من سجن العقرب  للمستشفي لإجراء عملية  "فتاق "

وقد أثار العنوان استياء عدد كبير من الصحفيين المصريين بما فيهم المختلفون مع جماعة الإخوان ،وطالب عدد منهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر إلى التحقيق مع ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الصحيفة وطالبوا نقابة الصحفيين بالتدخل لمحاسبة الصحيفة على تلك السقطة المهنية والأخلاقية .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)