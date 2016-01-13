مصر .. شكوى ضد صحيفة حكومية بسبب عنوان غير لائق عن" بديع"

استياء واسع من عنوان صحيفة الأخبار عن مرشد الإخوان

تقدم الصحفي محمد منير مدير تحرير صحيفة اليوم السابع بشكوى لنقابة الصحفيين ضد صحيفة الأخبار الحكومية ورئيس مجلس إدارتها ياسر رزق المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية بسبب نشر الصحيفة عنوانا غير لائق عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان .

وقال منير الذي دعا زملاءه الصحفيين إلى تقديم شكاوى مماثلة للنقابة ضد ياسر رزق للتحقيق معه أن صحيفة الأخبار لم تلتزم بالمعايير المهنية في التعامل مع مرض مرشد الإخوان.

وكانت صحيفة "الأخبار" قد نشرت عنوانا غريبا فيه كلمات غير لائقة في صدر صفحتها الأولى الأسبوع الماضي كان نصه "المرشد اتفتق"، وفوق العنوان كانت صورة للدكتور بديع مرتديا "بدلة الاعدام " وذلك في إطار تغطية الصحيفة لخبر نقل مرشد الاخوان من سجن العقرب للمستشفي لإجراء عملية "فتاق "

وقد أثار العنوان استياء عدد كبير من الصحفيين المصريين بما فيهم المختلفون مع جماعة الإخوان ،وطالب عدد منهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر إلى التحقيق مع ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الصحيفة وطالبوا نقابة الصحفيين بالتدخل لمحاسبة الصحيفة على تلك السقطة المهنية والأخلاقية .