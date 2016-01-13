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مشير المصري: الانتفاضة تتحدى مؤامرات إسرائيل

13/1/2016

قال مشير المصري، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والناطق باسم كتلتها البرلمانية، إن الشعب الفلسطيني يعتبر الانتفاضة خـيارا لا رجوع عنـه لتحريـر كافـة الأراضي المحتلة.

وأضاف خلال وقفة نظمتها حركة أحرار الفلسطينية (الأربعاء) بعنوان "مسيرة الوفاء للقدس والشهداء"، أن الانتفاضة الفلسطينية تـتـحـدى كـل المؤامرات والتخابـر الأمنـي لوقفها.

وأكد "المصري" أن كواكب الشهداء التي تسقط في الأراضي المحتلة كل يوم تزيد من الانتفاضة وتؤكد على استمراريتها وتصاعدها أمام عنف العدو، وعلى رعب الاحتلال منها.

 وأشار إلى أن الانتفاضة مستمرة حتى يرحل الاحتلال أو يُقتل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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