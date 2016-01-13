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مسؤول أمريكي سابق يكشف أخطر 5 دول تتجسس على العالم

13/1/2016

 

وكالة الأمن القومي الأمريكي -أرشيف

كشف الجنرال  مايكل هايدن رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق عن أن أخطر 5 دول تتجسس على مواطنيها ومواطني دول العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا  وكندا واستراليا ونيوزلندا .

 وقال  هايدن   في مؤتمر أمني عقد بمدينة  ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية"أستطيع تسمية أربع دول أخرى فقط يمكنها فعل ذلك، وجميعها تتحدث الإنجليزية،" مشيرا إلى الأربع بلدان الأخرى اضافة الي الولايات المتحدة  التي تكون ما يُلقب بتحالف "العيون الخمسة" والذي يشكل الشبكة الرائدة في مجال تبادل المعلومات المخابراتية  في العالم، وهي إلى جانب أمريكا أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا  بقوله "إن حكومة كل دولة تتجسس على شعبها وعلى الحكومات الأخرى، ولكن الولايات المتحدة هي الأفضل في هذا المجال، مضيفا  "  أعتقد أننا الدولة الأولى في تلك القائمة."

وشرح ذلك قائلا  سياقا أوضح مستطرداً، إن حكومة كل دولة تتجسس على شعبها وعلى الحكومات الأخرى، ولكن الولايات المتحدة هي الأفضل في هذا المجال، قائلا: "أود أن أعتقد أننا الدولة الأولى في تلك القائمة.""

وأضاف هايدن: "نسرق البيانات لنبقيكم أحرارا وآمنين،" متابعا "لا نسرق المعلومات لنزيد من ثرائكم،.

واستطرد الجنرال المتقاعد: "تعتقد كل دولة أخرى أن التجسس مشرّع لسرقة الملكية الفكرية..

وتساءل مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق  "هل نسرق المعلومات الاقتصادية؟

وأجاب " بالطبع نفعل ذلك! مستطردا أن الفرق الجوهري هو تعريف  كل دولة لمفهوم الأمن القومي.

 

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