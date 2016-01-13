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كيري : نظام الأسد يجوع المواطنين ويقتلهم بالغازات المحرمة

13/1/2016

قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي إن نظام بشار الأسد يقوم بتعذيب وتجويع المواطنين وقتل المدنيين ويستعمل الغازات السامة التي تم منعها بعد الحرب العالمية الأولى.

وأشار كيري خلال عرضه أجندة السياسة الأمريكية خلال عام 2016 إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المتضررين في سوريا تُقدر بحوالي 4.4 مليارات دولار.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المساعدات هو وضع حد للمعاناة الإنسانية التي أتت بها الحرب في سوريا، مؤكدا أن تركيز الولايات المتحدة ينصب في الوقت الحالي لمواجهة أسوأ أزمات لاجئين يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وثمن وزير الخارجية الأمريكية إفراج طهران عن البحارة الأمريكيين الذين تم احتجازهم في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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