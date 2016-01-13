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فيديو: الهندوس يتحدون برودة الماء في نهر "الغانغ"

13/1/2016

تحدى هندوس برودة الماء المثلج في نهر "الغانغ" المقدس وتدافعوا للاستحمام في النهر خلال احتفالاتهم الدينية التي شهدتها مدينة هاريدوار، في ولاية أوتار براديش بشمال الهند .

ويعتقد الهندوس أن الاستحمام في نهر "الغانغ" خلال المهرجان يطهر لهم خطاياهم، ويسرع لتحقيق السكينة و الرحمة في الآخرة – وفقا لمعتقداتهم الدينية القديمة.

ويقول المشاركون في الاحتفال إن هذا اليوم هو يوم مهم للغاية حيث يستحم الهندوس في نهر الغانج كما يتبرعون للمحتاجين ، ويقيم البعض منهم الصلوات طلبا للرحمة لأسلافهم.

وهذا اليوم يعد احتفالا شعبيا ودينيا ، حيث يتزامن مع مهرجان شعبي يخلد ذكرى حصاد المحاصيل وما يحمله من أهمية كبيرة للمزارعين الهنود .

 

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