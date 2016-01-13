فيديو: الهندوس يتحدون برودة الماء في نهر "الغانغ"

تحدى هندوس برودة الماء المثلج في نهر "الغانغ" المقدس وتدافعوا للاستحمام في النهر خلال احتفالاتهم الدينية التي شهدتها مدينة هاريدوار، في ولاية أوتار براديش بشمال الهند .

ويعتقد الهندوس أن الاستحمام في نهر "الغانغ" خلال المهرجان يطهر لهم خطاياهم، ويسرع لتحقيق السكينة و الرحمة في الآخرة – وفقا لمعتقداتهم الدينية القديمة.

ويقول المشاركون في الاحتفال إن هذا اليوم هو يوم مهم للغاية حيث يستحم الهندوس في نهر الغانج كما يتبرعون للمحتاجين ، ويقيم البعض منهم الصلوات طلبا للرحمة لأسلافهم.

وهذا اليوم يعد احتفالا شعبيا ودينيا ، حيث يتزامن مع مهرجان شعبي يخلد ذكرى حصاد المحاصيل وما يحمله من أهمية كبيرة للمزارعين الهنود .