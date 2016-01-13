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شهيد و3 مصابين في قصف بحرية الاحتلال لبيت لاهيا

13/1/2016
 

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، صباح الأربعاء، بقذيفة من زورق إسرائيلي على شواطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد المواطن موسى زعيتر(23 عاماً), وإصابة 3 آخرين جراء القصف.

وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أن 3 مواطنين أصيبوا جراء إطلاق زوارق تابع للبحرية الإسرائيلية قذيفة باتجاههم خلال وجودهم على شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته استهدفت مجموعة من المقاومين كانوا يزرعون عبوة ناسفة في مكان الاستهداف.

وتواصل زوارق الحربية "الإسرائيلية" استهداف الصيادين بشكل متواصل لتحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" برعاية مصرية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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