شاهد: ماذا فعل موظفون اعتقدوا خطأ فوزهم باليانصيب

قام عدد من عمال أحد المطاعم في نيو جيرسي بتداول بعض المقاطع المصورة التي تظهر فرحة عمال المطعم خلال الإعلان عن جائزة اليانصيب الكبرى في التاسع من يناير معتقدين بالخطأ أنهم فازوا بهذه الجائزة الكبرى.

كان عمال مطعم جريسيني البالغ عددهم 42 عاملا اعتقدوا أنهم فازوا بجائزة اليانصيب والبالغة نحو تسعمائة مليون دولار أمريكي.

وأظهرت الصور أحد العاملين بالمطعم وهو يقرأ الأرقام الرابحة فيما اعتقد زملائه أنهم فازوا فصاروا يصرخون من الفرح، إلا أن هذه الفر حة لم تدم طويلا بعدما أدرك العمال أن هذه الأرقام لم تكن إلا لجائزة أخرى تم السحب عليها قبل ثلاثة أيام ..