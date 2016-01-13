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شاهد: ماذا فعل موظفون اعتقدوا خطأ فوزهم باليانصيب

13/1/2016

قام عدد من عمال أحد المطاعم في نيو جيرسي بتداول بعض المقاطع المصورة التي تظهر فرحة عمال المطعم خلال الإعلان عن جائزة اليانصيب الكبرى في التاسع من يناير معتقدين بالخطأ أنهم فازوا بهذه الجائزة الكبرى.

كان عمال مطعم جريسيني البالغ عددهم 42 عاملا اعتقدوا أنهم فازوا بجائزة اليانصيب  والبالغة نحو تسعمائة مليون دولار أمريكي.

وأظهرت الصور أحد العاملين بالمطعم وهو يقرأ الأرقام الرابحة فيما اعتقد زملائه أنهم فازوا فصاروا يصرخون من الفرح، إلا أن هذه الفر حة لم تدم طويلا بعدما أدرك العمال أن هذه الأرقام لم تكن إلا لجائزة أخرى تم السحب عليها قبل ثلاثة أيام ..

 

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