شاهد.. طبيب ينصح بالفطام المبكر ويفضِل اللبن الصناعي

ناقشت نافذة "ساعة صباح "على شاشة "الجزيرة مباشر" مراحل إتمام فطام الأطفال وتأثيره على الطفل ونفسية الأم.

وقال استشاري طب الأطفال، الدكتور بشار بشار، إن المعامل العالمية التي تتخصص في صناعة ألبان الأطفال تقترب من حليب الأم أثناء صناعة اللبن، مؤكداً أن حليب الأم يقل أهمية للطفل بعد عمر 6 أشهر.

ونصح بإدخال الطعام للطفل بعد خمسة أشهر من الولادة إذا كان الطفل لا يعاني من حساسية وبعد 6 أشهر إذا كان يعاني من حساسية، كما نصح بعدم الفطام في حالة إصابة الطفل بأنفلونزا أو السفر أو أي اضطرابات صحية.

وأشار "استشاري طب الأطفال" إلى أن عملية إدخال الطعام للمرة الأولى يجب أن تكون من الخضار لعدم احتوائه على الملح أو السكر اللذين يجعلان الطفل يرفض الفطام.

وأوضح أن الفطام الفعلي يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس على حسب حالة الطفل الصحية وتقبل الطفل له، مضيفاً "ذا قررت الأم فطام طفلها يجب إعطائه رضعة واحدة في اليوم مع لبن الأم لمدة 3 أيام حتي يتعود الطفل على الفطام .

وأضاف استشاري طب الأطفال، أن حليب الأم مصدر قلق للطفل نظراً لعدم رؤية الكمية التي يتناولها الطفل ومن الممكن أن تكون ضارة على صحته على عكس طريقة رضاعة الحليب بالرَضّاعة كون الأم ترى وتتحكم في كمية الرضاعة مما يساعد على حياة صحية سليمة للطفل.