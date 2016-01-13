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شاهد: "حرب النجوم" تتحول إلى لعبة أقرب للحقيقة

13/1/2016

في معرض للإلكترونيات الاستهلاكية أقيم في لاس فيغاس الأسبوع الماضي، كشفت إحدى الشركات عن لعبة اسمها " Sphero" عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه يتيح لمستخدمه القدرة على التحكم في نسخة مصغرة من أحدث روبوت من "حرب النجوم" .

ويطلق على الجهاز ‘فرقة القوة " حيث يعمل وفقا لمجسات تقيس توجهات يد لمستخدم ، وتنقلها إلى الروبوت الذي يقوم بالحركة والمناورة وفقا لهذه الإشارات.

 يقول المصنعون لهذه اللعبة إنها تتوافق ورغبات الملايين من الناس صغارا وكبارا، والذين طالما حلموا بأنهم يستطيعون التحكم والتلاعب بقوى خارقة للطبيعة.

 

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