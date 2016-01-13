شاهد.. الحلقة الثالثة لحنان كمال "معركتي مع السرطان"

في إطار الرد على جمهور موقع "الجزيرة مباشر" عرضت الإعلامية المصرية "حنان كمال " أسئلة الجمهور المتعلقة بأمراض أورام الثدي على استشاري أمراض الثدي بالمركز الوطني للسرطان بالدوحة.

وحول سؤالها عن أن هناك اختلافا بين أعراض سرطان الثدي وسرطان الرحم قال استشاري أمراض الثدي بالمركز الوطني للسرطان" فرانس كالو" إن كل سرطان له أعراضه الخاصة حيث إن مريض سرطان الثدي يشعر بعقد تحت الإبط أو ثقل في الثدي مما يحوله لشكل برتقالة، مشيرا إلى أن 4 أو 5 بالمئة من الحالات تبدأ بظهور مرض سرطان الثدي، أما سرطان الرحم هو عبارة عن ألام نتيجة لنزيف مهبلي وإحساس بالحرارة وألم أسفل البطن .

وأضاف كالو أن هناك ارتباطا بين مرض سرطان الثدي وسرطان المبايض، ناصحا مريضات سرطان الثدي بمتابعة حالة المبايض عند إصابتهن بمرض سرطان الثدي.

وخلال مواصلته الإجابة على أسئلة الجمهور نصح كالو بعمل " إيكو" للقلب قبل البدء في خطة العلاج بالكيماوي وبعدها للتأكد من وظيفة الضربات القلبية للتمكن من المعالجة الصحيحة وتجنبا لحدوث مضاعفات تؤثر على المريض .

وأكد كالو خلال لقائه بكمال أن تحسن حالة المريض النفسية من خلال عدم التفكير في الموت والأمل في ممارسة حياة طبيعية هي 70 % من العلاج .

وأشار استشاري أمراض الثدي إلى أن العامل الوراثي يلعب دورا مهما في انتقال مرض الثدي، ناصحا في هذه الحالة بعمل مراقبة ( تحاليل وفحوصات ) سنوية أو كل 6 أشهر.