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شاهد.. الحجاج الثقفي يعود للعراق من جديد

12/1/2016

مسرحية مكاشفات

يعود الحجاج بن يوسف الثقفي للواجهة في العراق من جديد، لكن هذه المرة في مسرحية جريئة على المسرح الوطني العراقي في بغداد.

وتناولت مسرحية "مكاشفات" شخصية تاريخية بارزة مثيرة للجدل هي الحجاج بن يوسف الثقفي وشخصية تاريخية أخرى شهيرة أيضا هي عائشة بنت طلحة.

وعلى الرغم من أن هذين الرمزين الحجاج وعائشة من عصرين مختلفين، إلا أن عددا من النقاد رأوا أن الكاتب والمخرج غانم حميد دمجهما في أُطر زمنية متعددة ليمثلا رسالة مفادها زيادة وعي الناس بشأن الحاكم الدكتاتور الذي يصعد للصدارة ويتحول الى طاغية دون أن يتمكن الناس من إيقافه.

 

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