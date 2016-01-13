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شاهد.. أوغلو: لاعبون مهمون يقفون وراء تفجير إسطنبول

13/1/2016

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه اتضح أن "لاعبين مهمين"، لم يسمهم، متورطون في تفجير إسطنبول.

وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحفي أن المعلومات التي حصلت عليها تركيا تعزز الاعتقاد أن عناصر ولاعبين مهمين ينشطون خلف الستار في هذه المسألة، على حد وصفه.

وقال إن تركيا سترد على من يقف وراء الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تراها ملائمة.

وتابع أنه تم التأكد من هوية منفذ التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة السلطان أحمد أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أنه تم توقيف أربعة أشخاص على صلة بالهجوم.

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن "تنظيم الدولة" بات تنظيما يمكن استخدامه بسهولة أو وسيط للتمويه على بعض العمليات.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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