شاهد، نور: السيسي يرغب بتوسيع صلاحياته الرئاسية عبر البرلمان

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن البرلمان المصري الحالي سيقوم بتمرير بعض القوانين وإجراء بعض التعديلات الدستورية وبعد ذلك سيتم حله , واصفا إياه بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وأضاف خلال لقاء خاص على "الجزيرة مباشر" أن القانون الذي يمثل ذعرا للسيسي هو قانون الانتخابات الرئاسية ، وأنه يرغب في توسيع صلاحياته الرئاسية عبر البرلمان، مشيرا إلى أن الذي يأتي بمؤامرة دائما يشعر بوجود مؤامرة تحاك ضده.

وأكد نور أنه لن يدعو للتظاهر يوم 25يناير المقبل طالما بقي خارج مصر، موضحا أن من واجه مبارك ونافسه ووقف ضده وضد نجله لن يخشى السيسي.

كما أكد نور أنه لن يطلب اللجوء السياسي لأي بلد حتى وإن استمر المسؤولون المصريون في رفض تجديد جواز سفره ، مضيفا : "لا أفكر في تولى أي موقع سياسي أو منصب في مصر".