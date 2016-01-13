"رسالة من أمهات سوريا " بتوقيع بريطاني

في خطوة جديدة لمنع انضمام الشباب الإنجليزي إلى" تنظيم الدولة" قامت الشرطة البريطانية بمشاركة عدد من المنظمات النسائية والإسلامية في لندن بإنتاج فيلم قصير بعنوان " "A Message From Syrian Mothers أو رسالة من أمهات سوريا تدعو أولادهن وخاصة الفتيات لعدم الذهاب إلى سوريا.

وقالت هيلين الكرة، المنسق الوطني الأول بإدارة مكافحة الإرهاب، سيتم إطلاق الحملة في مركز المجتمع في لندن كجزء من مبادرة مستمرة لتشجيع النساء والأمهات للعب دورهن في منع أبنائهن من السفر إلى سوريا ووضع أنفسهم في خطر حقيقي.

وأشارت إلى أن الفيلم الذي تم بثه اليوم الأربعاء تم انتاجه بالتعاون مع جمعية مكافحة الإجهاد والصدمات (FAST)

وتابعت بالقول إن عام 2015 شهد 56 بلاغا عن نساء وفتيات يعتقد أنهن سافرن إلى سوريا ، وقالت

"نشعر بقلق بالغ إزاء أعداد الفتيات والشابات وأيضا الأسر التي تتخذ قرارا بالذهاب إلى سوريا، غير مدركة للمخاطر التي تواجهها عند الوصول إليها، وحقيقة أن من غير المرجح أن تكون قادرة على الإطلاق على العودة إلى ديارها ".

ومن جانبها تداولت وسائل الإعلام البريطانية الفيديو تحت عنوان " إذا سمحت لا تذهب إلى تنظيم الدولة "، وأشارت إلى أن الفيلم القصير يسلط الضوء على أهمية دور الأمهات في ردع أفراد الأسرة ومنعها من السفر، مشيرا إلى قيام وحدة مكافحة الإرهاب بإجراء استطلاع رأي على 15 ألف شخص في الفترة ما بين مارس وأغسطس الماضيين ، وكان الهدف منه التعرف المؤثر الذي يدفع الشباب للتوجه نحو التطرف والسفر إلى مناطق النزاع.

وقامت السلطات البريطانية خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من المناشدات لعدم التوجه إلى سوريا خاصة بعد قصة الفتيات الثلاث اللائي توجهن لسوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة في أغسطس الماضي رغم عدم تجاوز أعمارهن الـ17 عاما.