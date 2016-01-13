دراسة: أقراص "حرقة المعدة" قد تصيب بأمراض كلوية مزمنة

تحذيرات من أمراض كلوية جراء تناول أقراص "حرقة المعدة"

قالت دراسة إن من يستخدمون أقراصا لعلاج حرقة المعدة والتي تحد من إنتاج الحامض المعوي- هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض كلوية مزمنة مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه العقاقير.

كانت دراسات سابقة ربطت بين هذه الأقراص وهذا العرض الجانبي تحديدا وهذا الربط مقلق بشكل خاص لأن عشرات الملايين من الناس يتناولون هذه الأقراص التي تباع بأمر الطبيب وبدون وصفة طبية في بعض الدول.

ويقول الدكتور مورجان جرامز من جامعة جونز هوبكينز في بالتيمور "هناك أدلة متنامية على أن أقراص بي.بي.آي التي كانت تعتبر دوما آمنة لها آثار عكسية."

وأضاف أنه "نظرا لأن أقراص بي.بي.آي – التي تمنع خلايا المعدة من إفراز الكثير من المواد الحمضية وتساعد على منع القرحة وتخفف أعراض الارتجاع ومنها حرقة فم المعدة – مستخدمة بشكل كبير فإن أي آثار عكسية حتى لو كانت نادرة يمكن أن تؤثر على عدد كبير من الناس لذلك من الحكمة الحد من استخدامها."